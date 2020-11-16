新竹SOGO周年慶全台獨家來店禮HELLO KITTY棉質吸水腳踏墊。（SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

大新人的「刷手」要注意了，一年一度的新竹SOGO周年慶即將在11月26日、下周四登場！為歡慶新竹SOGO 9周年，業者祭出全館滿6000送600、加上14大銀行刷卡滿額送電商券，周年慶回饋率最高達26％，SOGO並預估今年12天，目標營業額為15.7億！

新竹SOGO店長陳秋芬指出，此次周年慶業者搶先打出服飾6折起、化妝品9折起，集結館內400家品牌，推出超過25萬件特惠商品，其中光是化妝品特惠組就超過8.6萬組，折扣最低下殺2.3折。

周年慶期間消費滿額加碼抽999.9足金KITTY金飾，還有9項超療癒的HELLO KITTY來店禮。此外，SOGO也規畫「視障按摩」、「兒童托幼」等超貼心服務，今年更推出贈獎線上換，方便顧客換券免排隊也減少密集群聚機會，SOGO並預估周年慶12天目標將達15.7億，比去年成長2％以上。

陳秋芬並表示，今年周年慶有9大驚喜，包括年度最優惠，滿千送百特別回饋，14大銀行刷卡滿額送禮券；贈獎數位化，手機APP換券免排隊；獨家優惠稱霸新竹，25萬件特惠商品超好買。

療癒系Hello Kitty獨家來店禮，超萌登場必蒐集；999.9足金KITTY墜飾，金彩大方抽；購物環境大升級，全新改裝閃亮登場；夜晚新地標「幸福光廊 Happy Together」，點亮新竹耶誕城；SOGO9大心，購物好Fun心；首度線上周年慶，線上線下一起shopping。精打細算的民眾千萬不要錯過！

(中時 )