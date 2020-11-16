一名母親於臉書社團抱怨，表示一早帶著女兒前往公園玩耍，未料在遊樂器材上，驚見疑似激戰後的戰利品，讓她忍不住怒罵「很噁心」，讓她質疑有必要省錢到這種地步嗎？貼文曝光後，引起不少網友的討論「不是為了省錢，是為了刺激。」
王姓母親今（16）日於臉書《爆怨2公社》怒道「有需要這麼省嗎，在公園兒童設施打砲！」她指出一早帶著女兒至家附近的公園玩耍，卻在溜滑梯上驚見「激情」過後留下的產物，讓她直呼「實在很噁心，好心情都沒了。」
從她提供的照片可見，保險套的包裝被丟棄在溜滑梯平台上，一旁還疑似有殘留「物體」的痕跡，讓人看了直搖頭，原PO也表示「有戴套加分沒錯，但...至少別留下垃圾吧！」許多網友也撻伐「很沒功德心」、「全面消毒，誰知有沒有愛滋」、「不是為了省錢，是為了刺激」、「太誇張了啦！噁心！這孩子們玩的設施，一點水準都沒有，該大力抱怨！！！」
另外也有網友歪樓表示「應該是提早帶他們的小孩來認識遊樂設施」、「提早讓孩子當遊戲王」、「帶小孩來玩遊樂設施」、「他們小孩以後可以炫耀：我還沒出生就在玩了」、「可能只是自己解鎖成就而已..別誤會人家」。
文章來源：原文出處於此
(中時新聞網)
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