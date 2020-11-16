一名母親於臉書社團抱怨，表示一早帶著女兒前往公園玩耍，未料在遊樂器材上，驚見疑似激戰後的戰利品，讓她忍不住怒罵「很噁心」，讓她質疑有必要省錢到這種地步嗎？貼文曝光後，引起不少網友的討論「不是為了省錢，是為了刺激。」

王姓母親今（16）日於臉書《爆怨2公社》怒道「有需要這麼省嗎，在公園兒童設施打砲！」她指出一早帶著女兒至家附近的公園玩耍，卻在溜滑梯上驚見「激情」過後留下的產物，讓她直呼「實在很噁心，好心情都沒了。」

激情過後的包裝散落在溜滑梯，旁邊還有疑似為「液體」，令她作嘔。（圖／翻攝自爆怨2公社）

從她提供的照片可見，保險套的包裝被丟棄在溜滑梯平台上，一旁還疑似有殘留「物體」的痕跡，讓人看了直搖頭，原PO也表示「有戴套加分沒錯，但...至少別留下垃圾吧！」許多網友也撻伐「很沒功德心」、「全面消毒，誰知有沒有愛滋」、「不是為了省錢，是為了刺激」、「太誇張了啦！噁心！這孩子們玩的設施，一點水準都沒有，該大力抱怨！！！」

另外也有網友歪樓表示「應該是提早帶他們的小孩來認識遊樂設施」、「提早讓孩子當遊戲王」、「帶小孩來玩遊樂設施」、「他們小孩以後可以炫耀：我還沒出生就在玩了」、「可能只是自己解鎖成就而已..別誤會人家」。

(中時新聞網)