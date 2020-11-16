三國策略手遊第一品牌《三國群英傳-霸王之業》官方於今(16)日開啟全新大型跨服戰場-逐鹿天下。活動開始時，已成立皇朝14天及以上的伺服器將擁有參與資格。將透過系統隨機分配勢力，化身為青州、荊州、西州三大勢力之一。戰線為期28天，將與不同伺服器的其他聯盟組成共同勢力，透過集思廣益的陰謀陽謀，各自運籌帷幄的沙盤推演，攻佔每一座大小城市。最終目標：『奪取天下！』在這個全新的戰場內，玩家們必須擺脫以往的新仇舊恨，才能獲得最終勝利，統一天下。

擺脫新仇舊恨！全新戰場逐鹿天下正式開啟！

漢室衰頽，其鹿以失，天下群雄並起，欲成之霸業。今日各方勢力結盟歃血，與其他伺服器的優秀聯盟，同組勢力逐鹿天下，以圖定鼎中原！此次開放的逐鹿天下玩法將開啟一個全新的戰場，系統將指派玩家於青州、荊州、西州其一勢力，於週一、三、五、六的指定時間內展開城市攻伐並持續28天，每個勢力均需建設城寨、分城和聯盟建築來壯大勢力，不斷的攻佔城市來獲取勢力值，最終攻佔所有國都，或累計獲得勢力值之和最高的陣營最終取得戰場勝利。

玩家們，快來與新的盟友攜手合作、拋棄原有的新仇舊恨，齊心一統天下吧。

擺脫新仇舊恨！全新戰場逐鹿天下正式開啟！

善用軍度的派遣調度！爭取資源取得最大化！

在逐鹿戰場中新增【黃銅】、【孔雀石】、【白金】三種特殊資源，黃銅和白金可購買戰場中的珍稀道具。而孔雀石則是戰場中不可或缺的重要資源，可用於研究逐鹿戰法和加速逐鹿分城、城寨建設。

各資源取得方式如下：黃銅、孔雀石：透過派遣軍隊進駐銅礦山與黃銅礦場獲得。

白金：每日城市勢力值獎勵可獲得。此外，完成逐鹿天下的每日任務也可獲得額外的黃銅和白金。

拓展外部勢力據點之餘，聯盟內部的增強也是不可或缺的要素。全體聯盟成員可透過捐獻孔雀石，來不斷的加強聯盟戰法，提升所有成員的整體實力。聯盟戰法包含提升士兵免傷率、攻擊防禦力、城寨囤兵等，用於戰場上將有相當顯著的效果。因此，如何分配軍度來佔領資源含量高的礦山，將是各勢力極具重要的課題。

在逐鹿戰場中，也可透過擊潰不同等級的土匪與黃巾餘黨，獲得武將材料與各式豐厚的獎勵，增強自身能力，提升聯盟整體戰力！

努力獲得白金、黃銅換取珍稀道具

最新伺服器S53忠誠懇至即將開啟！稀有武將、虛寶爽爽拿！

全新伺服器S53忠誠懇至將於11/18 11:00火熱開啟，獎勵多到拿不完！除了可以免費獲得神將趙雲外，11/19-11/21每日送集賢府加速100HR，讓你爽抽武將不手軟！開服後-11/19前只要玩家達成宮城9級以上，更可額外免費獲得衝等大禮包，資源滿滿戰力如虎添翼！另外，11/25前，S53戰力榜前50名的玩家，更可以獲得2個稀有隨機橙裝，玩家們準備好了嗎？開服時一起衝吧！

全新伺服器S53忠誠懇至將於11/18 11:00火熱開啟，獎勵多到拿不完！

《三國群英傳-霸王之業》將持續帶來更多驚喜，源源不斷的新玩法和新系統，期待你一起來體驗，共創皇朝霸業！

(科技)