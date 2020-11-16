台北大直英迪格酒店歡慶營運一週年，與社團法人中華安得烈慈善協會合作，自11月20日（五）起至2021年1月8日（五）止，推出「週年回饋」特別活動，凡於官網訂房並攜帶指定民生物資入住，每項可折抵當晚當次住房費用333元，最多可折抵房費1,000元，簡單舉動就能幫助弱勢孩童生活物資更充裕，更能直接折抵房價，一舉兩得皆大歡喜。

大直英迪格酒店雙人於週日至週四入住高級客房，原價3,899元+15.5％含早餐，雙人於週五、六入住高級客房，原價4,499元+15.5％含早餐。本專案僅限官網訂房，且不得與其他優惠合併使用。

台北大直英迪格酒店總經理胡愛偉表示，身為兩個孩子的母親之後，對於孩子的成長環境與生活資源所關心的程度更勝以往。今年很多產業都受到疫情的影響，連帶造成不少家庭的經濟收入因而銳減甚至消失，旅宿業雖然災情慘重，但本著企業良善社會責任，希望趁著營運週年的機會，與長期關心弱勢家庭兒少的安得烈慈善協會連絡後，歸納出兩大類六大項物資，並發起一波「你捐贈我打折」的活動，希望能拋磚引玉，讓社會泛起更多愛與關懷的漣漪。

台北大直英迪格酒店「你捐物資我打折」募集品項，須為全新品且有效期限6個月以上，食品類包：乾麵條（種類不拘，建議重量為300公克以上），真空包裝米（種類不拘，以兩公斤真空包裝為主），鋁製罐頭食品（非玻璃瓶，建議無辣、外觀無凹陷）、真空調理包，以及洗髮精、沐浴乳等清潔用品。

(工商 )