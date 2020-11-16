穆熙妍16日出席OmniPork新餐肉發布會，她跟老公史天威結婚6年，結婚第1年開心懷孕，但慘遇寶寶沒心跳，「當時有做引產手術，那時不到3個月」。她當時更擔心公婆會失望，但遇到很好的夫家，反而是有同樣經驗的婆婆一直安慰她，連老公都以科學數據，減輕她的心理壓力，「他就是一個直男，用很多證據來安慰我，還叫我心裡不要有帶入感」。她坦言曾與老公考慮代孕，也不排除領養。

穆熙妍表示樂意領養，「但現在我做決定不是一個人，要考慮更多」。問到是否曾想把離開的寶寶生回來，她回應：「我反而想把我的毛小孩生回來，我當時沒準備好，他也沒準備好。」老公之前提議代理孕母，但因受限法規及疫情，「有些人覺得代孕好像剝削婦女權利，這點跟我的理念似乎有些牴觸，但其他人嘗試我不反對」。她提及老公反而很支持，「我還想說代孕可生混血兒，結果老公問：『那是誰混？大家會覺得妳劈腿吧！這樣對妳形象好嗎？』」一番話讓她瞬間清醒。

穆熙妍對生子順其自然。（吳維書攝）

談及生子計畫，穆熙妍表示：「努力中，很多事情都是緣分，當然有小孩很好，但我覺得現在狀態蠻好。」她也堅持做對地球好的事，不僅把回收工作做得相當徹底，還會在生活中淺移默化影響老公，「剛開始老公非常不習慣，他到哪裡燈都要打開，結婚前去我家白天常不開燈，然後看到我一個人坐在客廳，差點把他嚇死，我不會一直糾正他，會默默幫他做，用洗腦式方法影響他」。不僅如此，她還投資植物性的新餐肉產業，「覺得這個產業未來將是趨勢，又好吃，對不會料理的人也很方便」。

(中時 )