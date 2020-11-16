行政院發言人丁怡銘誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，遭業者提出檢驗報告打臉，為此行政院長蘇貞昌更帶他向店家二度致歉；而丁怡銘則於15日晚間請辭獲准。對此，宅神朱學恒今(16日)再度在臉書發文大酸，結果從頭到尾行政院都道歉錯人，「丁怡銘下台還可以給整個行政院帶來幾個巴掌，這發言人丁怡銘真是經典。」

宅神在臉書寫下，拜託，行政院的輿情到底是怎麼收集的，是因為一直騙人所以把自己也給騙過去了嗎?我已經說過了，參加比賽得冠軍，推動加盟，結果店家被洗版的是兒子總經理。

宅神忍不住說，結果從頭到尾行政院都道歉錯人，跑去找他爸嘻嘻哈哈，去他爸的店吃麵幫曝光，問題真正受害者是兒子的店，「人家受害最深不願意原諒你，你就連跟他道歉都不敢，只敢去蹭他親綠的爸爸，流量曝光都帶給他爸，然後還在那邊說甚麼已經取得諒解，問題是受害者沒有諒解你啊?」

至於，丁怡銘請辭獲准，宅神則說，「你是忘記還是不敢想起來?下台還可以給整個行政院帶來幾個巴掌，這發言人丁怡銘真是經典」。

對此，不少網友則是紛紛留言寫下，「一個小小的事件也可以搞到自己裡外不是人，下台後還沒處理好...真是危機處理超不及格」、「奇葩，下台還不忘公關，他很盡責哦」、「國家機器動得厲害啊」。

(中時新聞網)