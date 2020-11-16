高市府8年前訂定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，被稱為「落日條款」，去年已讓非法占用道路的一德勞工夜市走入歷史，而有40年歷史的瑞北夜市，原本經過兩次展延，今年11月11日為最後營業日，未料11月14日仍照常擺攤，警方開出34張罰單，居民怒嗆假熄燈，不排除抗爭到底。

瑞北夜市位在前鎮區瑞北路、公正路口，規模超過100攤，每周三、六營業，是不少老高雄人的回憶，然而因長年占用道路擺攤做生意，環境髒亂、交通不便，存廢引發議論多年。

瑞北夜市14日仍照常營業，警方取締開單。（柯宗緯攝）

瑞北夜市機車違停情況嚴重。（柯宗緯攝）

瑞興里長黃登科指出，有些大排檔、鐵板燒汙染往水溝一倒，影響環境髒亂。也有在地居民抱怨，違法夜市阻礙交通、違停、垃圾髒亂亂象，甚至因為沒有公廁，有人隨意大小便，相當頭疼。

高雄市經發局表示，如果有攤商願意轉到凱旋青年夜市等合法攤集場，會予以協助，後續將邀集未通過申請的攤集場、高雄市攤販協會與鄰近夜市、市場管理單位共同研議解決方案，輔導業者轉進合法處所營業，並依據攤集場管理自治條例送交市議會確認最終的准駁，過度期經發局將持續主動提供輔導協助。

然而，民眾質疑，輔導期限到什麼時候？難道熄燈是口頭說說罷了，質疑公權力沒有發揮作用。轄區前鎮警分局回應，14日當晚前往現場稽查大約有150攤，由於現為經發局送議會審查的輔導過渡期，仍以勸導為主，但違規佔用道路嚴重影響通行的34攤，仍依法開罰1200元。

有攤商直言，只求能夠溫飽，不能擺攤就沒有工作，生計不知該怎麼辦，也有人擔心搬遷後，沒有穩定客源，加上租金問題，一切都是考驗。但聽在居民耳裡不是滋味，若市府無意解決，漠視居民痛苦，不排除發起抗爭。

住戶不滿說，希望高市府能給明確日期，畢竟之前已給8年輔導合法，現在期限到期，還要輔導？希望市府站在20、30萬住戶立場著想。針對有逛街民眾說，期盼能就地合法，居民也直嗆「那夜市搬到你家門口擺看看，違法就是違法！請市府拿出魄力依法行政」。

(中時 )