日式迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)擺脫新冠肺炎疫情陰霾，受惠來客回溫、加速展店及旺季效應加持，2020年第三季營運終止連3季虧損、每股盈餘（EPS）0.61元。法人看好隨著規模經濟效應顯現，亞洲藏壽司第四季營運動能可望持續增溫。

亞洲藏壽司第三季合併營收創6.89億元新高，季增達38.22％、年增達29.57％。毛利率40.74％、營益率4.78％，優於第二季37.97％、負1.76％，低於去年同期42.51％、7.53％，本業營運終止連3季虧損、回升至近1年高點。

雖因認列展店相關租金成本費用，致使亞洲藏壽司第三季業外虧損增加，稅後淨利0.23億元、年減25.08％，每股盈餘0.61元、低於去年同期0.83元，但已較第二季虧損0.06億元、每股虧損0.17元轉盈，終止連3季虧損、回升至近1年高點。

亞洲藏壽司受新冠肺炎疫情衝擊，單月營收於4月落底，隨後在疫情趨緩帶動來客數回流，配合展店效益顯現、暑期內需消費暢旺帶動，使7、8月營收連2月改寫新高，9月雖因暑期結束而轉淡、亦持穩歷史第3高的高檔水準，帶動第三季營收改寫新高。

而亞洲藏壽司今年展店速度加速，已陸續開出三重捷運路、高雄草衙道、竹北文興、宜蘭新月、新莊宏匯、信義ATT、台南Focus、大直ATT等8家店，桃園新埔街邊店已自10日試營運、預計明（17）日正式開幕，台中豐原太平洋店亦將於明日展開試營運。

隨著來店用餐人潮回流、展店效應顯現，以及連假消費聚餐效應帶動，亞洲藏壽司10月自結合併營收達2.36億元，月增6.98％、年增達54.44％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收19.36億元、年增19.77％，續創同期新高。

展望後市，亞洲藏壽司持續籌備新店，除了桃園新埔、台中豐原太平洋店陸續開幕，將全台店數推升至32家店外，目前尚有台北中山南西、板橋中山遠百2家店籌備中，力拚年底再開出1家店，持續挹注營運成長動能。

投顧法人認為，先前因營運受疫情影響而陷入高成本苦戰的亞洲藏壽司，隨著消費人流回流，終於帶動規模經濟效益顯現，使第三季本業營運順利轉盈，認為營運已走出谷底，看好相關效應將帶動第四季營運動能持續提升。

(時報資訊)