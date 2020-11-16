更正今日15:35發送之第1083則即時新聞，前3季EPS金額誤植，茲將全文重發如下：2020年在疫情的推波助燃下，物流產業迎來了爆發式的成長。立益(1443)今年前三季無畏疫情衝擊影響，業務成績比較去年成績繼續穩健成長。但因新台幣升值等因素影響，前3季EPS為-0.34元。

立益在民國106年3月，因棉紡廠生產之產品不符經濟效益，棉紡廠停止生產。民國108年3月立益興建2棟物流倉庫，租賃予誠品物公司流與夏暉物流公司。誠品物流專用倉庫已順利點交，2021年起誠品物流將於平鎮物流園區正式啟動營運。夏暉食品(麥當勞)專用冷鏈倉庫，目前工程營造進度順利進行中，預定於2021年第二季點交交付營運。立益平鎮物流園區第三期計畫，目前正與一家國際製造大廠洽談合作計畫，若順利締結合約，預計在2021年第四季可以動工。

目前立益物流地產實績:山腳倉(2,000坪)租予日本郵通股份有限公司(NYK)；南崁倉(16,000坪)租予瑞健股份有限公司(SHL)；平鎮二期(8,300坪)租予誠品股份有限公司；平鎮二期(4,000坪)租予夏暉物流股份有限公司。

平鎮物流園區自2017年開始計畫，預定於2023年可以全部開發完成，當平鎮物流園區完成後，也為立益開啟了另一個嶄新的時代。

(時報資訊)