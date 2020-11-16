因應網路消費新趨勢，台中市政府勞工局結合轄內各庇護工場成立「台中市庇護工場網路商城」，銷售「烘焙食品」、「清潔工作」及「手作商品」等3種品項，讓更多人認識庇護工場產品與服務，商城16日正式開幕；勞工局長吳威志說，庇護工場產品、服務俱佳，透過購買支持身心障礙者就業。

吳威志表示，受新冠肺炎疫情影響，庇護工場上半年營收較往年吃緊，市府除提供各工場防疫物資補助、辦理庇護員工衛教課程，並向勞動部申請庇護工場房屋、車輛租金加碼補助，降低成本負擔及營收下降衝擊，協助轄內工場渡過疫情難關。

吳威志說，為提供身心障礙者多元職種的庇護性就業服務，勞工局今年在東區勞工服務中心成立「小幫手庇護工場」，提供室內裝修暨相關零件、用品零售服務，透過裝修工班師徒制方式；打破以往庇護性就業職種限制，以機動工作隊模式提供服務，為全國首創房屋裝修型態的庇護工場。

吳威志指出，近年因消費環境及現代人消費習慣的改變，庇護工場不再僅以愛心認購為主導，需透過品質維護與產品創新來維繫與消費市場的互動，消費者可透過網路商店平台回饋消費意見供各工場參考，使產品持續進步。

勞工局強調，台中市庇護工場網路商城邀請「台中市迦南園烘焙庇護工場」、「瑪利媽媽清潔高手工作隊」、「瑪利MAMA手作麵包」、「向日葵工作隊」、「麥子庇護工場」及「小幫手庇護工場」等7家工場提供產品與服務，消費者只要在家動動手指就可以輕鬆購物，一起以實際行動支持庇護工場。

(中時 )