因新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發，視訊服務 Zoom 使用率飆升，也明確反映在股價表現之上。由於美國地區的疫情尚未明顯降溫，且一年一度的團聚佳節感恩節(Thanksgiving)也即將到來，Zoom 透過官方 Twitter 宣布，將會在感恩節期間，提供所有用戶可以不受免費 40 分鐘通話時間的限制，在節期之間可以盡情地與許久不見的家人聯絡感情。

Zoom 官方 Twitter 宣布將會在美國東部時間 11 月 26 日(今年的感恩節當天)早上 6 點至 11 月 27 日整天(台灣時間 11 月 26 日晚上 7 點至 28 日下午 1 點)，提供全球用戶視訊通話服務可以不受單次撥打 40 分鐘限制的規定，可以讓使用者可以跟家人、朋友更無憂無慮的透過視訊方式聯絡情感。過往不限時間視訊的服務是僅限於Zoom付費用戶才能享有的權利。

As a thank you to our customers, we will be lifting the 40-minute limit for all meetings globally from midnight ET on Nov. 26 through 6 a.m. ET on Nov. 27 so your family gatherings don't get cut short. ❤️🏡 #ZoomTogether pic.twitter.com/aubsH0tfxG — Zoom (@zoom_us) November 10, 2020

感恩節是美國與加拿大地區的國定假日，也是家人團聚的時刻。但今年因為疫情，相見時需要配戴口罩，不然就是必須維持社交距離的規定，也讓許多人無法與想要碰片的家人擁抱、親吻，也對於不少人帶來心理方面的壓力。Zoom 此舉，可說是在視訊服務的廠商中首開先例，在美國、加拿大等地的疫情都未明顯趨緩的情況下，肯定讓不少對於無法直接與家人面對面的美、加地區民眾來說是個福音。

與 Zoom 提供類似服務的 Google Meet、Cisco Webex 等平台，也與 Zoom 一樣有免費版本的時間限制，各是 60 分鐘與 50 分鐘，目前他們都沒有釋出也將在感恩節當天解除相關限制的說法。但先前 Google 推出 Workspace 之際，曾經宣布為實踐讓使用者保持連結的承諾，Google Meet 的不限時服務(上限 24 小時)免費開放至 2021 年 3 月 31 日，換句話說，在感恩節期間，Google Meet 用戶也可享有不限連線時間的視訊服務。

(科技)