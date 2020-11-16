新竹SOGO週年慶即將在11月26日壓軸登場，歡慶九週年，業者祭出全館滿六仟送六百、加上14大銀行刷卡滿額送電商券，回饋率最高達26％，更搶先同業打出服飾6折起、化妝品9折起，集結館內400家品牌，推出超過25萬件特惠商品，其中光是化妝品特惠組就超過8.6萬組，折扣最低下殺2.3折，新竹SOGO店長陳秋芬預估週年慶12天目標15.7億，對比去年成長2％以上。

週年慶期間消費滿額加碼抽999.9足金KITTY金飾，還有9項超療癒的HELLO KITTY來店禮；此外，業者規劃「視障按摩」、「兒童托幼」等超貼心服務，今年更推出贈獎線上換，方便顧客換券免排隊也減少密集群聚機會。

新竹SOGO品牌力獨霸大新竹區，提供給顧客最新、最流行的品牌，館內400多家品牌中近半數是大新竹獨家，週年慶優惠商品多達25萬件，其中化妝品區堪稱桃竹苗區美妝聖殿，品牌陣容齊全，今年業者推出多款必買必搶商品，化妝品特惠組高達8.6萬組。

每年消費者詢問度最高的SOGO週年慶來店禮今年萌度爆表，Hello Kitty獨家授權九項必蒐集的好禮，有保溫保冷野餐袋、摺疊桌、電子體重計、棉質吸水腳踏墊、三用透明提背包、精巧附提把保溫瓶、日系口金零錢包、生活必備洗衣袋四件組與不銹鋼保鮮盒。

為明年台灣燈會在新竹暖身，新竹SOGO在1樓中央路廣場打造「幸福光廊 Happy Together」，圓圈造型光廊象徵新竹多元融合人文環境，流線的光帶呼應新竹科技城市意象，再加入復刻新竹動物園明星動物的超萌元素，友善親子共樂，預料將成為大新竹地區的幸福新地標，與商場的巨型聖誕樹相輝映。

(工商 )