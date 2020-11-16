大學生在外租屋有不少風險，但學校床位難搶，台灣房屋集團趨勢中心統計六都學生數「破萬」大學的宿舍床位數，統計出各都宿舍「中籤率」最低的大學，以台北東吳大學床位最少，中籤率僅41.6％，是最「一床難求」的學校；而義守大學，是高雄大學中宿舍中籤率最低的，由於學生外宿人數多，使得鄰近大社市區的透天套房出租產品吃香，租金投報率高達4.8~5.9％，在各校中名列第一。

優美地產企研室主任林哲緯指出，在六都宿舍床位最吃緊的萬人大學中，台中逢甲、台南成大及桃園中原等校，大學城商圈成熟，周邊有足夠的租屋選擇，與宿舍無緣的學生仍可就近租屋；反倒台北東吳與高雄義守兩校，因地域特別，校區周遭學生租件特別稀少，沒抽到宿舍的同學只能「時間換空間」，奔赴外地租屋，其中義守大學的租屋熱區，更是遠在10公里外的大社等地，以騎車通勤來看，光來回學校就要花費一小時。

台灣房屋仁武7+1工商特許加盟店店長黃明智表示，義守大學周邊住宅不多，出租選擇有限，有租屋需求的學生，往往會選擇最近且機能較佳的大社區；從行情來看，目前大社區三年內的新透天總價約一千萬，大樓單價也落在1字頭內，屬高雄房市蛋殼區；但學生租屋市場的加持下，以往便吸引不少包租公和學生家長進場，替當地透天、低總價大樓挹注買氣。

黃明智解釋，目前大社區中古透天總價約600-850萬，以6間套房，每月出租4~7千元的行情來看，租金年報酬率上看4.8~5.9％，不僅是各校中最高，加上義守近年招生情況不錯，預估租屋市場仍能維持一定熱度。此外，隨著中油五輕遷廠，仁大工業區改制等利多發酵，有望改善當地生活品質，加上房價基期低，未來還有不錯的補漲空間，對大社發展是一大強心針。

(工商 )