雲林縣斗六市15日傳出一件地方趣事，一對可愛情侶在午後約會時來到一處文創聚落，便找了張長木椅坐下聊天自拍，沒想到，才剛坐下來，屁股下方就傳出「劈啪」的聲音，下一秒木椅應聲裂成兩半，當場鴛鴦落地。事後男子則在臉書上發文自嘲「我承認我是胖了點」，幽默扛下斷椅的責任讓網友大讚「這男的了不起，負責！」

鄭姓男子15日在臉書社團《斗六人文社交圈》中PO出一張從中間斷成兩半的椅子，並在內文說道，該日與女友在雲中街散步時在草皮中看見一張木椅，便和女友一起坐在上頭小歇一會聊天與自拍。

不料，才坐上去沒多久，鄭男就聽見耳邊傳來「劈啪」的聲音，果真過沒幾秒，屁股下的木椅就應聲斷成兩半，情侶倆當場摔在地板上；鄭男在文中自嘲的寫下「我承認我是胖了點」，但強調並不是故意坐斷椅子的，後來因不曉得椅子屬公家還私有便先行離開，隨後發文求救網友。

文發出後，吸引眾多網友留言回應，「厲害了！屁股沒受傷吧！」、「不知道的還以為是裝置藝術」、「這位大俠內力深厚」、「你是不是有練成鋼鐵屁屁」、「了不起，負責」、「椅子犧牲了自己，為了讓你們更恩愛」。

據《ETtoday新聞雲》報導，情侶倆前往的是雲林的文創聚落「警察局舊宿舍」，對此，雲林縣文觀處文資科科長張力元則表示，遭坐斷的木椅相當老舊，因此鄭男不需賠償，其餘不堪使用的椅子也將盡速拆除。

(中時新聞網)