20141119中天新聞 「迷」樣大肚山 分屍、斷頭、棄屍多重案紀錄

過去大肚山重案頻傳，分屍、斷頭、棄屍都發生過。（截自中天新聞畫面）

台中大肚山近年來轉型成為欣賞夜景的知名景點，然而在過去，大肚山發生多起震驚社會的重大案件，包含女保險員命案證人的「斷頭案」、裸男棄屍案，還有遭冷血男友殺害的「懷孕女屍案」，是出名的「重案地」，也因大肚山遭視為陰氣重、靈異事件也多之地。

上週一（9日）台中市大肚山望高寮發生一起離奇命案，警方接獲通報望高寮發生火災，抵達現場聞到濃烈的燒焦氣味，隨即封鎖現場，竟然發現一具燒焦的男性遺體。警方查出死者是69歲張姓男子，經常會在望高寮整理並焚燒雜草，但張男患有脊椎方面的疾病，如果不小心跌倒，是沒辦法立刻起身的，家屬也表示，有時候張男在家跌倒，會因劇烈疼痛無法站起來。警方初步判定，張男恐怕是因為跌到無力爬起，遭火堆吞噬，初步排除自殺、及他殺可能。

望高寮可俯瞰整個台中市區、大肚溪、彰化平原和台中港等，是台中相當有名的看夜景勝地，但此處曾發生過多起重大刑案。

其中2004年，開設通訊行的趙姓男子，被發現遭人殺害、分屍丟棄在大肚山公墓，而趙男之前曾經協助警方逮捕女保險員分屍案共犯廣德強，當證人才半年，自己也慘遭分屍，引發關注。已婚的趙男與黃姓情婦同居，黃女長期遭趙毆打虐待，發現懷孕不甘心墮胎，情急之下，拿菜刀狂砍趙的脖子。

趙男分屍案發生2個月後，又有一名29歲吳姓男子，被發現全裸棄屍在大肚山望高寮廢棄碉堡旁。巧合的是，吳男處位於台中龍井新興路，恰好夾在女保險員分屍案跟通訊行老闆斷頭命案兩處現場的中間，距離都不到100公尺。

2008年，廢棄碉堡再度發生「白玫瑰無名女屍案」，女屍因風吹日曬雨淋，早已腫脹變形難以辨識，離奇的是，女屍旁邊竟然散落20朵尚未凋謝的白玫瑰，也成為警方破案關鍵。原來這些白玫瑰是死者前男友、也是兇手梁男所放，他為情殺人，卻也不捨，選在頭七這一天，帶著前女友最愛的白玫瑰，重回現場悼念死去的愛人。

(中時新聞網)