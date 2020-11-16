衛福部金門醫院在醫師節表揚績優同仁，骨科主任林瑾鎔獲頒優良獎，肝膽腸胃科醫師陳英傑獲頒閃亮新人獎。2人在不同領域的工作崗位，用專業和愛心為鄉親健康把關，獲得一致肯定和好評。

1998年以金中畢業的醫保生公費負笈台北醫學大學醫學系的林瑾鎔，在北榮骨科接受專科訓練6年後，2013年8月返鄉服務，讓老年人口激增的金門，在骨科診療獲得更好照顧，每月平均手術量約25-30台，至今已完成逾2000台，包括一般骨折手術，肌腱韌帶修補及重建手術、重大車禍及工傷事件引發的開放性骨折、神經血管損傷及創傷性截肢手術，以及微創人工膝髖關節置換手術，落實醫療在地化目標。

金門醫院在醫師節表揚績優同仁，肝膽腸胃科醫師陳英傑（右）獲頒閃亮新人獎。（金門醫院提供）

林瑾鎔2014年1月任職骨科主任至今，逐步引進最新骨科儀器及骨材，完善該院的骨科設備和技術條件，以及組織堅強的骨科團隊，也讓鄉親免於台金奔波之苦。另自2014年5月至2017年3月兼任手術室主任，建立手術室的運作規範，加強專業人員訓練和設備完整性，讓鄉親可以安心就地接受治療。

2017年1月至2018年10月，林瑾鎔兼任急診室主任期間，在改善病患院內傳送、後送流程和強化醫護同仁安全均有精進成果，同時也協調2線醫師支援會診，有效改善急診壅塞情形。

陳英傑醫師則是在2018年9月自林口長庚醫院完成肝膽腸胃專科訓練後，再赴日本東京癌症中心精進內視鏡技術，同年10月返回故鄉金門醫院服務。

第1年他就注意到因膽道相關疾病，需後送至台灣本島的病患高達30幾人後，主動向院方申請自費每周五搭飛機往返林口長庚學習「內視鏡逆行性膽管造影術」，經過半年的努力，201910月創立「內視鏡逆行性膽管造影術」醫療團隊，短短不到1年已減少後送台灣逾30人次，而他更是金馬澎3離島第1人，也是唯一具備這項技術的肝膽腸胃科醫師。

金門醫院是當地唯一的醫院，以往若有緊急狀況如大量消化道出血或食道異物阻塞，均只能選擇後送，陳英傑醫師不畏辛勞，主動提供24小時緊急內視鏡的醫療服務，2年內已成功減少緊急後送共16人次。

同時，他也積極發展許多內視鏡及侵入性超音波治療的技術，並締造許多「金門首例」包括經皮內視鏡胃造口術、經皮穿肝膽囊引流術和超音波導引肝膿瘍引流術等技術，補足金門醫院肝膽腸胃科原本不足的部分，落實醫療在地化。

陳英傑還熱心協辦全院運動會及內科忘年會活動，也代表金門醫院參加「第七屆衛生福利部實證醫學」競賽，帶領團隊獲得 「文獻查證組」第2名的榮譽。他在平日繁忙的臨床工作外，也常在醫療人力不足時，主動支援第1線急診，協助維持急診醫療運作。

(中時 )