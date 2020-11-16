長相甜美的37歲北市議員林穎孟，日前才被爆出詐領助理補助款，遭助理控訴「慣老闆」、「假面甜心」，10日又在議會與辦公室主任發生糾紛，林怒指主任跟蹤她，主任則控林講他沒職業道德。林16日表示，現在人身安全受到威脅，盡量不進辦公室；主任駁，根本沒互動，完全子虛無有。

據悉，林穎孟助理因要撰文批評台北市長柯文哲發言不當，請示林穎孟，林則說「能不能用是我決定，不用你問！」接著向主任抱怨同仁能力不佳，主任於是和同仁講如何改進，豈料林認為這樣轉達沒職業道德，主任聞後拿著手機錄影，想找林講清楚，林卻找來議會警衛嗆「他跟蹤我！」

林穎孟表示，她不是慣老闆，她與2名助理在過去工作上，認知不同、有誤會，上周才在辦公室被圍住，讓她滿害怕，現在人身受到威脅，只希望能盡力溝通，不過還好有另外3名助理在做事，都有互動，如今質詢稿也是她自己寫。

對於助理希望林質詢勞資議題，林則說，雙方認知不同，質詢稿不一定跟勞資有關，她是希望要更多數據化的內容，所以自己寫，她不知助理爆料她什麼，「但我問心無愧！」目前不需警衛協助，她就在自家或咖啡店辦公，盡量與助理減少摩擦與接觸，至於勞資調解還沒開啟，要到12月，但調解內容與現在發生的衝突，一點關係都沒有。

傳出有助理是時代力量黨籍，要對林做攻擊，她則強調，黨籍雖不同，但她並不會做這聯想，也沒叫過助理退黨，至於她自己退黨後，有無摩擦，大家確實在態度上有不同。媒體詢問，聽說有人要取代林選舉，林說「不清楚、不確定、無法回答。」

「根本沒人身受到威脅！」主任則說，林進辦公室也不會對話，會發生衝突是因林在群組說他沒職業道德，他只是希望能講清楚，沒人威脅或罵她，雙方完全沒互動，她的指控是子虛烏有，會等到12月7日的勞資協商再看看。

(中時 )