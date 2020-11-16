榮獲2020米其林必比登推介餐廳「台中范記金之園草袋飯」與煙波大飯店攜手合作，從12月1日起推出獨家刈包，在煙波大飯店新竹湖濱、宜蘭蘇澳、台南等分館等分館的「煙波早堂」登場（馮惠宜攝）

榮獲2020米其林必比登推介餐廳「台中范記金之園草袋飯」在地飄香40多年，店內招牌「香酥排骨」滿足眾多饕客們的嘴。現在台中之外的消費者，也有機會嚐到「香酥排骨」的美味了，范記金之園宣布與煙波大飯店攜手合作，從12月1日起推出獨家刈包，在煙波大飯店新竹湖濱、宜蘭蘇澳、台南等分館登場，要讓外地消費者也可同步吃到原汁原味的金之園香酥排骨。

金之園排骨飯的每塊排骨都得經過6道工序，耗時48小時「厚工」成就美味，金之園負責人范家豪透露，金之園的香酥排骨，選用溫體本土台灣豬帶骨里肌排，黃澄澄的麵衣完美鎖住里肌肉的鮮嫩，肉質回彈有嚼勁，帶著些許醬油的鹹香味，每吃一口都是舌尖上的享受。

這次與煙波大飯店合作，金之園將出動店內師傅親自坐鎮，入住煙波飯店的消費者將可吃到現炸金之園排骨夾入刈包內，皮薄酥脆的排骨搭配煙波刈包的鬆軟外皮，帶出鮮饗美味的層次感。

煙波國際觀光集團於2020年中推出全新早餐企劃「煙波早堂－刈起吃早餐」將在12月1日登場！以台灣人巷弄內的傳統小吃「刈包」為主題，邀請2020米其林必比登推介餐廳「台中范記金之園草袋飯」限定合作，將招牌香酥排骨放入煙波刈包，在新竹湖濱館、蘇澳四季雙泉館以及台南館等飯店早餐時段巡迴供應，用獨特的接地氣組合給旅客全新跨地的食宿體驗！

(中時 )