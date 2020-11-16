《商情》泰國前三季橡膠出口總額成長近4.6％ 16:132020/11/16 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據泰國商務部國際貿易推廣局(DITP)所公布的資料顯示，截至今年前三季，泰國橡膠出口總額約為2691.27億銖，較去年同期成長4.55%。主要原因是新冠肺炎讓全世界對橡膠手套的需求大幅增加。 DITP官員表示，印度、巴西以及歐美地區所面臨的疫情威脅較為嚴峻，這也使得泰國許多大型橡膠手套製造商，為了因應不斷增加的訂單，將有意擴大生產動能，並預計訂單爆滿的狀況有望持續至2021年中旬。（商品行情網） (時報資訊) #泰國 #橡膠 #出口總額 #DITP #橡膠手套 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》台積電一夫當關 劍指13500 11:582020/11/16 財經 《其他電子》弘塑Q3每股賺4.06元 前3季9.99元 13:062020/11/16 財經 《基金》經濟復原力相對好 亞洲高收益債具吸引力 12:322020/11/16 財經 《電腦設備》廣達獲利全壘打 法人喊買上看107元 11:072020/11/16 財經 國父紀念館站2號出口電扶梯增設完成 17日重新開放 15:022020/11/16 寶島 《電腦設備》振樺電Q3每股賺0.51元 Q4營運續回溫 08:002020/11/16 財經 台灣經濟將失落20年 04:102020/11/16 時論廣場 《國際經濟》Q3優於預期 泰國上修全年經濟預測 14:312020/11/16 財經 權證星光大道－群益金鼎證券 台積電 Q4營收續高可期 04:102020/11/16 證券．權證 《通信網路》Q4不淡 智邦今年賺贏去年 09:422020/11/16 財經 財經熱門新聞 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 台積電大幅調薪藏話術？網路力挺曝底薪最關鍵作用 - 要聞 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 三星追趕台積電決戰一領域 專利申請量全面上風 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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