據泰國商務部國際貿易推廣局(DITP)所公布的資料顯示，截至今年前三季，泰國橡膠出口總額約為2691.27億銖，較去年同期成長4.55%。主要原因是新冠肺炎讓全世界對橡膠手套的需求大幅增加。

DITP官員表示，印度、巴西以及歐美地區所面臨的疫情威脅較為嚴峻，這也使得泰國許多大型橡膠手套製造商，為了因應不斷增加的訂單，將有意擴大生產動能，並預計訂單爆滿的狀況有望持續至2021年中旬。（商品行情網）

(時報資訊)