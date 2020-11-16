東協10國與大陸、日本、韓國、澳洲及紐西蘭5國歷經長期談判，於11月15日簽署「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」，這也讓台灣恐被邊緣化的擔憂浮上檯面，經濟部長王美花今表示，其實台灣持續面臨國際競爭，「若這條路走不通，我們就走不同的路」!

王美花表示，台灣面臨國際上的持續競爭，理當要追尋更多合作，只是「若這條路走不通，我們就走不同的路」，好比是強化和美國的合作，並努力追尋加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)等，另外，針對RCEP對台灣產業的衝擊，政府不會用補貼方式，但會進行研發補助。

經濟部表示，RCEP連結東協4個已經生效超過10年的自由貿易協定(東協-大陸、東協-韓國、東協-日本、東協-澳紐)，成員國間本來就已享有優惠關稅，RCEP進一步開放程度不大。台灣產品十多年來已在RCEP成員國市場面對競爭，廠商透過產業調整、多元佈局與提升產品競爭力等策略，已逐步因應調適，事實上，我國產品在主要東協國家的進口占有率是逐步成長的狀況。

目前台灣在RCEP成員國中，出口70%以上已享免關稅，其中除了資訊科技協定(ITA)產品，也包括其他產業類產品。對我國而言，RCEP簽署最大的影響是來自「中國與日本」、「日本與韓國」二個新建立的自由貿易關係，增加我國產品在該三國市場的競爭壓力。經初步檢視RCEP降稅清單，我國所關注受關稅影響的機械、塑化、鋼鐵、紡織類產品，多數產品中國對日、韓均排除降稅，或採10年以上逐步調降方式，短期內影響不大。

至於有部份產品將面臨關稅較高的不利待遇。經濟部將進一步分析可能遭受的不利影響，持續協助產業及技術升級，開發差異化與高值化產品，發展台灣成為高階製造中心；並推動跨國供應鏈重組及信任合作，加強全球布局，降低關稅及非關稅層面可能帶來的不利影響。

目前台灣與RCEP主要成員國均維持密切的經貿合作關係，政府也將積極尋求加入CPTPP及與我國主要貿易夥伴洽簽經貿及投資協定，爭取產業及國家整體利益。

(時報資訊)