全球第二大行動電信營運商沃達豐(Vodafone)周一表示，儘管新冠疫情的影響掩蓋了潛在的動能，歷經上半年的韌性之後，對全年的業績表現有信心。

沃達豐將2021財年的調整後核心獲利調高其目標區間，來到144億歐元和146億歐元之間，而上一財年則為145億歐元。

沃達豐表示，由於疫情影響漫遊收入和手機銷售，上半財年(截至九月底)經調整的集團獲利(EBITDA)年減1.9%，來到70.23億歐元，集團營收年減2.3%，為214.27億歐元。

執行長里德(Nick Read)表示，業績顯示對展望的增強的信心，特別在客戶忠誠度的增加、固網寬頻的成長，以及網路共享來的5G效率等取得進展。

相較於先前財測，沃達豐些微幅調高全財年展望，全年核心獲利從上一財年的「持平到微幅下降」來到微幅上升。

沃達豐也確認了全財年的自由現金流財測，在頻譜和重整成本之前為至少50億歐元。

(時報資訊)