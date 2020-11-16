北市府拚興建社會住宅，議員吳沛憶發現社宅在市府把關下，消防安全竟危機重重，青年一期去年8月住入，即爆出消防管泡沫滲出、火警受信不會響問題，今年9月消防安檢滅火器、火警自動警報設備不合格，甚至沒有制定消防防護計畫，興隆D2去年申報檢查，火警自動警報設備、連結送水管不合格，結果今年申報一樣不合格。台北市長柯文哲對此回應，將調查到底誰出錯，一定會嚴辦、處分。

市府未來2年內將興建完成7000多戶社宅，柯文哲今赴議會接受市政總質詢，吳沛憶表示，社宅消防設備在市府監督下應該不會出現問題，結果青年一期去年8月入住，3個月內就發生消防管滲泡沫及偵煙器、火災警報器、受信總機因廠商關掉電源，沒辦法連線等故障問題。

台北市長柯文哲（左）16日赴議會接受市政總質詢。（摘自柯P直播）

吳沛憶還指出，興隆D2去年消防安檢，火警自動警報設備、連結送水管不合格，今年再次申報，結果不合格項目包括火警自動警報設備、連結送水管、梯間排煙設備，她質疑去年不合格，今年申報一樣不合格，明年會合格嗎？

吳沛憶痛批，剛剛蓋好就故障且不是個案，不合格的社宅卻讓民眾來住，青年一期社宅等民眾住進去，才發現沒有制定消防防護計畫，這是非常大的公安漏洞。

對此，柯文哲回應，該誰負責就要負起責任，誰出錯就誰出來解釋，將問清楚到底是誰出錯，一定會嚴辦、處分。

(中時 )