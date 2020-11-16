根據 LINE 公布的數據，LINE 電腦版本在台用戶至少 500 萬人，顯示工作上，或是經常藉由電腦來使用 LINE 的用戶，不在少數。LINE 日前已正式釋出 6.4 電腦版，跟 6.3 版本類似的是，更新重點同樣專注於視訊通話的服務。若你經常在 LINE 電腦版中使用視訊服務，可把握時間升級。

LINE 指出，6.4 電腦版更新的內容包含兩大主軸，一是在左側選單中新增LINE MUSIC捷徑圖示；第二是改善並新增視訊通話相關功能。針對後者，帶來(1)新增特效功能、(2)可同時顯示最多49位群組視訊通話者的影像、(3)可在視訊通話中開啟聊天室、(4)－發言者的影像會自動放大並顯示於畫面上方的成員列中等 4 項功能。對於視訊通話時參與者眾多的群體來說，更新的內容相當實用。

LINE 6.4電腦版更新內容。(桌面截圖）

LINE近期也採用 FIDO 認證標準，正式為平台導入生物辨識技術，降低減少輸入密碼的動作，同時也能降低未經驗證的登入風險。LINE 所支援的平台中，iPad版本率先支援。而根據 LINE 官方的說明，最快在今年生物辨識登入機制也將導入LINE電腦版，預計 2021 年開始也會應用於移動LINE帳號，與登入LINE家族服務，使用者可以多加留意。

(科技)