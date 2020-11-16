華陽里長林榮聰（左起）、園藝專家張昭英、彰化市長林世賢，與保四總隊副總隊長林逢泉等人，合力種下8棵洋紅風鈴木。（彰化市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

浪漫花都，在彰化！彰化市南郭國小外洋紅風鈴木每年春天都吸引全台賞花民眾目光，彰化市長林世賢表示，已經委託園藝專家成功嫁接培育出三倍體洋紅風鈴木植株，預計年底前要種下80棵樹苗，明年初春更將挑戰再嫁接培育300株植株的計畫，創造觀光商機。

林世賢16日與園藝專家張昭英、保四副總隊長林逢泉，及華陽里長林榮聰等人，在南郭路上保四總隊附近空地上，合力栽種8株嫁接培育的洋紅風鈴木樹苗。公所後續將在香山步道、扇形車庫園區、及石牌社區等處栽種樹苗，總計年底前將種植80棵，最快後年春天就能開花、賞花。

林世賢表示，粉紫色的三倍體洋紅風鈴木，俗稱棉花糖風鈴木，乍看像是吉野櫻，其花冠呈漏斗型，外型像風鈴狀，迎風搖動，花季時瞬間讓周邊環境變得充滿浪漫詩意；一團團盛開的粉嫩姿態，更像是花團錦簇的繡球花，搭配藍天白雲，讓人心情自在舒坦。

他強調，待首批80株完成栽種後，明年2月將再展開第二批嫁接作業，預計培育300株樹苗，全力將彰化市打造成浪漫花都。

張昭英指出，三倍體洋紅風鈴木沒有種子，完全靠嫁接繁殖，花量比一般風鈴木多一倍，花季時開得特別茂盛；3月間受託開始嘗試嫁接栽培，因部分黃花嫁接紅花過程，因產生排斥作用、土壤空間不足，及母體不夠強健等因素，嫁接了300株中，總算有近80株成功存活生長。

(中時 )