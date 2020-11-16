文化部2017年整合12個所屬博物館、22個地方政府及117個民間團體及大專院校，推動「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」，建構臺灣文化DNA；花蓮縣文化局參與迄今，蒐集文獻資料，透過舉辦故事展，以拼圖方式呈現3年的碩果，期盼連結在地記憶，拼湊屬於島嶼血脈身世，及洄瀾故事圖像。

花蓮縣文化局自2017年委請東華大學，執行「典藏洄瀾-數位共創：花蓮縣推動國家文化記憶庫計畫」，蒐集花蓮自日治時期到國民政府時代的老照片及相關文獻，並舉辦「『榫接記憶——拼出島嶼身世，洄瀾歲時』國家文化記憶庫之花蓮故事展」，呈現歷時3年豐碩的計畫成果。

團隊以拼圖方式呈現歷史照片，幽默輕鬆文字訴說地方故事，並製作大型立體拼圖，讓文化故事更充滿空間感。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

團隊也在展場放置便利貼，邀請民眾透過Q＆A互動式活動，共創洄瀾記憶牆，拼接全民記憶。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

文化局長吳勁毅介紹，故事展以拼圖方式呈現大量歷史照片，運用幽默輕鬆的文字訴說地方故事，利用內政部「地圖協作平臺」製作大型立體拼圖，讓在地知識記憶向立體拓展，文化故事充滿空間感，並透過現場便利貼Q＆A互動式活動，邀請民眾一起共創洄瀾記憶牆，共同拼接全民記憶。

「展場另一亮點是以綠色為基調的主題牆」，吳勁毅提到，主題牆提供運用「國家文化記憶庫」網站應用案例，讓民眾了解如何將素材跨界應用在影視產業、藝文創作、文化研究等領域，讓台灣原生文化向下紮根，向外拓展；此外，團隊還將在地故事製作成「類日曆」，民眾若對那則在地故事產生共鳴，即可撕下珍藏。

「『榫接記憶——拼出島嶼身世，洄瀾歲時』國家文化記憶庫之花蓮故事展」，即日起至29日，在花蓮鐵道文化園區二館的警務段展出。

(中時 )