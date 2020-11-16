「路平燈亮水溝通！」台中市政府建設局推動公有路燈認養，盼結合民間與企業力量，將更多資源挹注於路燈維護、汰換為節能燈具等費用支出上，南天宮關聖帝君廟積極響應認養200盞路燈；建設局長陳大田感謝南天宮善心義舉，期盼發揮拋磚引玉效果，吸引更多人加入認養路燈，一起點亮回家的路。

南天宮認養公有路燈16日舉行認養儀式，建設局長陳大田代表市長盧秀燕致意感謝。陳大田肯定南天宮多年來積極投入公眾事務，不僅認養200盞台中市公有路燈，也認養廟宇周圍園道進行維護；將公共空間打掃乾淨，落實公民參與。

陳大田指出，南天宮位於台中市東區為地方重要信仰中心，宏揚關帝聖君五倫五常精神，除積極參與公益慈善事業，也十分支持市府重要政策，相信未來能一同讓台中越加宜居美好。台中市公有路燈約有20餘萬盞，一盞燈1年認養費用為1000元，將納入市庫作為公共設施預算統籌使用，一次最長認養3年。

建設局強調，民眾可自行指定認養地點、盞數，若不指定地點則由該局或各區公所代為指定，認養路燈可以收據抵免所得稅；企業、團體認養則可列為營業費用抵稅，有意認養者可於「臺中市政府服務E櫃檯」( https：／／bit.ly／2LpoMaO )或台中市政府建設局網站( https：／／bit.ly／2E6Mh8e )申請。

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