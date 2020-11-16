橋頭科學園區發展在即，為了提供橋科穩定的水源，民進黨立委邱志偉爭取「岡橋汙水廠」增設再生水廠，完工後每天可穩定為橋科供水。未來，岡橋再生水廠每天可生產2萬噸再生水，讓橋科用水來源更多元。

高雄工業區林立，不過，目前僅有鳳山溪再生水廠於2019年開始運作，提供再生水供工業用戶使用。而臨海再生水廠預計於2022年啟用，北高雄則無相關多元供水計畫。

民進黨立委邱志偉爭取在橋頭「岡橋汙水廠」採立體化設計，增設再生水廠，完工後可穩定為橋科供水。圖為汙水廠空拍圖。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

鄰近的台南科學園區因應高科技產業用水需求，覓尋再生水供高科技廠使用成為前車之鑑，橋科開放設廠在即，高雄市政府也展開籌畫岡橋再生水廠計畫。

在邱志偉居中奔走下，營建署同意補助1100萬元，由高雄市政府水利局針對岡橋再生水廠展開規畫設計。水利局指出，岡橋再生水廠將採立體化設置於岡橋汙水廠中，土地問題迎刃而解。另外，再生水的來源主要以家戶汙水及典寶溪截流水為主，未來將增加大岡山地區下水道接管率。

岡橋再生水廠將分二期興建，第1期工程預計於2024年完成日產量1萬噸再生水，第2期工程於2026年擴建再生水廠達日產量2萬噸，達到橋科預估用水量的3成，水利局已加緊趕辦勞務招標作業，將於今年底完成勞務發包。

此外，對於水資源有限，高雄市議員黃明太表示，設立再生水廠是未來橋科發展的重要建設，政府要吸引企業到高雄投資，就要幫忙解決水、電問題；1立方公尺的水如果可以循環5次，甚至10次，就可以降低水成本。面對水資源匱乏，開採伏流水也是一個選項。

(中時 )