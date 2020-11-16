患者術前、術後的改善狀況。（院方提供／莊旻靜新竹傳真）

一名86歲的女性日前突然發現左半邊肢體無力、眼睛偏斜，嚇得立即前往中國醫藥大學新竹附設醫院急診就醫，診斷後確診為急性顱內大腦動脈堵塞，透過靜脈血栓溶解治療、動脈內取栓手術，2周後順利出院，並可自由行走、自理生活。

院方指出，該名病患掌握黃金3小時內治療，先於電腦斷層檢查出急性顱內大腦動脈堵塞，向病患解說後，先由神經內科醫師趙怡靜施打靜脈血栓溶解治療，在由神經放射科醫師李喬華進行動脈內取栓手術。

趙怡靜表示，這名86歲的患者本身具有高血壓、心房顫動，透過上述治療方式，使該名患者全阻塞的血管部分暢通，讓缺少血液的腦細胞獲得灌注。該名患者2周後出院，已可行走並自理生活，術後狀況良好。

李喬華表示，依據研究顯示，顱內大動脈阻塞的動脈內取栓手術打通率為為59％至88％，術後90天追蹤，良好預後的比例為33％至71％，但有可能出現顱內出血比率為7.7％，動脈取栓與靜脈溶栓都有風險，但越早發現越早送醫，就越有機會獲得更多可能的治療方式。

李喬華提醒，民眾若有三高問題，務必要按時服藥，減少血管病變及損傷，導致急性腦中風的風險，也須定期健檢。趙怡靜也表示，民眾若有走路不平衡、眼睛偏斜、臉部或嘴角歪斜、腳無力或偏癱、口齒不清或詞不達意，有可能為急性中風徵狀，務必盡快就醫。

(中時 )