國泰金控2020年前三季獲利創19年來新高，但股價依舊委屈在40.95元左右，國泰金控總經理李長庚表示，因為國內外投資人對壽險業接軌IFRS17不清楚其規定，擔心會衝擊資本，但其實此規定對保險業是「短空長多」，有助提升未來獲利，李長庚並打趣說：「金城武不會因為換穿另一件西裝就變醜」，至於現在國泰金的低股價，是因為投資人不知道國泰金是金城武呀。

國泰人壽9月底帳上現金部位有2,760多億元，算是保持比較高的現金水位，李長庚表示，這是為了因應市場波動變大，保留較高現金部位，隨時可進場，因此今年也給國壽投資團隊比較大的授權空間，可去因應市場的波動。

國壽2020年在國內外股市已賺到500多億元，投報率都超過10％，李長庚並分析，台股這波表現十分扎實，主要是台商回流，美商加大對台投資，這趨勢明年會持續，且明年是大家所稱的金牛年，希望台股明年依舊有更好的表現。

李長庚並表示，只要經濟好、實體產業就好，金融與產業相輔相成，則金融業也將看好，第二是全球資金仍充沛，資本市場就有表現機會，只是波動會加大。

(工商 )