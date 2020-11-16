黃花風鈴木盛開的季節，整排行道樹黃澄澄一片、讓人看了心曠神怡，更成不少網美拍照取景的背景圖，屏東市勝利星村人行道工程如火如荼進行，工程單位透露也預計種植風鈴木點綴，但屏東縣議員李世斌則為台灣原生樹種請命，並要求公單位「別再跟風」。

保存全台面積最大、最完整日式眷舍群的勝利星村，為提供民眾舒適自在的漫步動線，現正進行人行道優化工程，更預計在園區內種植超過200棵樹。

李世斌指出，當時縣府曾邀集店家開辦公聽會，並為種植樹種聽取業者建議，不少人提議可以減少外來樹種，而選擇台灣原生種樹木，他也建議，何不種植苦楝樹？它不僅生長快速，可防風、抗旱，春天開花的特性，或許能成為勝利星村特色。

屏縣府工務處長楊慶哲則透露，由於苦楝樹礙於名稱，不少店家不一定願意將它種植門口，怕影響生意；李世斌聞後取用諧音、也借了前高雄市長韓國瑜經典用語，「可憐阿！」為苦楝樹叫屈。

李世斌也建議，每年雨季前，公部門為避免行道樹斷枝而砸傷路人，總會適時修剪，但常見粗暴式的斷頭修剪法，不僅稱不上美觀，對於樹木更是殘忍，希望能仿效其他縣市，開辦樹木修剪課程或證照，能避免類似情況再次發生。

(中時 )