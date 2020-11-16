由證交所主辦第17屆「校園證券投資智慧王」競賽活動，今年共有63校，2,055隊完成報名，其中，致理科技大學報名隊數超過200隊以上，另外，中國科技大學、明新科技大學、朝陽科技大學、東海大學、僑光科技大學、逢甲大學及樹德科技大學等校，報名隊數亦達100隊以上。 網路初賽即將於11月18~20日連續3天舉行，各區（北一區、北二區、中區及南區共四區）成績前10名隊伍將可晉級複賽，並於12月中旬分四區實地進行競賽，再爭取各區3個晉級，12月24日總決賽的名額，總決賽冠軍隊伍將可獲得10萬元獎學金，另取二隊亞軍，各頒發3萬元獎學金。

證交所提醒，相關的競賽題目，除了瀏覽競賽活動網址的參考題庫外，請參賽的所有同學不要忘記隨時關注證交所FB粉絲專頁，該粉絲專頁於各階段的競賽期間，會不定期公布最新命題方向。

證交所表示，本活動希望透過「寓教於樂」的競賽過程，讓參賽者在準備競賽同時，不僅激發自主性學習、提升市場資訊查詢能力，同時，以有效、迅速、廣泛方式，傳達資本市場新制度及商品與投資風險概念，且活動網頁可無限次數取得練習模擬試題，只要參賽隊伍積極練習，對於未來通過證券商業務員資格測驗，提升未來進入職場就業能力，有莫大助益。

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