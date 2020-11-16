台灣最大的文創設計旅店集團-承億文旅，以「年輕人實踐夢想的基地」為企業使命，歲末帶來全新策展!旗下分館-台中鳥日子首度與新銳家具設計品牌「走走家具」合作，以「Go.Home 帶得走的家」為題展演旅者與心中歸屬，11/16起開展。

這也是「走走家具」首次與連鎖飯店攜手聯展！除了在飯店大廳演繹時下最受文青歡迎、各式設計感十足的生活家具，「走走家具」更於承億文旅台中鳥日子打造期間限定主題體驗客房，囊括最新居家、臥室、客廳多用途的高機能組裝家具設計品，讓來自各地的旅者可以親身體驗原只在電商平台瀏覽的設計理念，自今（16）日開放訂房。

創立於2016年的「走走家具」，有感於都會族群搬家不易，三位創辦人宋倍儀、黃璟平、陳姿廷聚在一起各自發揮所長，幾年來以推廣空間美感、實用性與生活結合並與在地供應商合作創造出「走走家具」。

此次與承億文旅攜手的「Go.Home 帶得走的家」策展理念，以「走走家具」產品為主軸，結合旅行常用的行李箱、家具零件大膽地從飯店大廳垂掛而降，利用平面及立體空間描摹流浪旅行與歸屬返家的連結。

承億文旅創辦人暨董事長戴俊郎表示，承億文旅以「旅行的目的地」為目標，要讓飯店不僅是飯店，而是每個城市的必需品、文化交流的展演平台。

承億文旅除了用在地觀點打造旅遊體驗，更以「年輕人實踐夢想的基地」為企業使命，為的是提供跨界平台給予同樣有創業精神的後輩，這樣的起心動念讓承億文旅自第一間飯店開始即開放公共空間給新銳藝術家及品牌申請，短短幾年間已展演超過上百場，創造上萬人的看展人次。

走走家具創辦人之一宋倍儀表示，這是他們第一次與連鎖文創旅店品牌合作，非常期待藉由這次的展演讓以電商經營為主的「走走家具」從線上走到線下，特別為承億文旅打造居家者與旅行者的衝突感體驗，即在飯店大廳、客房融入「走走家具」最新設計產品，讓房客一秒有回到家的溫馨感。

此次「走走家具」進駐台中鳥日子的新品，包括客廳、臥室、辦公空間都適用的工作桌椅、收納層架；更有已在「嘖嘖募資平台」集資突破六百萬元的「走走模組沙發」，要讓旅客驚豔於台灣的新銳設計力及質感兼具的居家美物。

承億文旅品牌長簡巧珊進一步表示，承億文旅在9年間陸續在台灣各地拓展出嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島以及去年獲得全台最美飯店冠軍的桃城茶樣子，計六間文創設計旅店，每間飯店皆有各自的主題風格，預計明年（2021）將在日月潭及高雄再展新館，要帶所有旅人環島台灣。

此次「Go.Home 帶得走的家」主題特展，不限旅客皆可到承億文旅台中鳥日子1樓大廳看展，還有2間期間限定的體驗客房，由走走家具設計師分別以「沈穩灰四人房」、及「清新白雙人房」為題，讓旅客不僅欣賞新銳設計家居品，更可以親自入住體驗，體驗客房雙人房平日3,199元起，體驗四人房平日3,599元起。

(工商 )