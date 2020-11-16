美國最新宣布將禁止該國機構及個人投資31家被視為與中國軍方有關聯的企業，對此國際指數公司MSCI（明晟）16日向陸媒表示，正評估和監測情況，並分析相關限制對MSCI指數的可投資性和可複制性的潛在影響，將在獲得更多資料後進一步公布。

美國總統川普於13日簽署行政命令，由2021年1月11日起，禁止美國機構及個人投資於31家被視為與中國軍方有關聯的企業，名單涵蓋的中國大型企業，旗下涉及不少香港和大陸的上市公司，包括中移動、中電信、聯通及中鐵建等。根據行政命令，現有美國投資者須於1年內悉售所有持股。

針對美國最新禁令，中國中車近日公告將對其潛在影響進行綜合評估，基於目前所得的資料和資訊，公司認為該行政命令對目前的業務運營暫無重大不利影響。

另外，中國交建也在15日公告，由於公司的H股流通股中，有43.7億股是以香港中央結算有限公司直接持有的，所以目前公司無法確定投資者是否有美國人士。公司正基於目前所得的資料和資訊，就行政命令對公司的潛在影響進行綜合評估，並將在適當時候進一步公告。

(工商 )