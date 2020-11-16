47歲鄭仲茵在本土劇以「恰北北」形象走紅，她在八點檔《夜市人生》飾演壞女人「方恰恰」打開知名度，接著在《金家好媳婦》以心狠手辣的「方婉妃」爆紅，不過鄭仲茵打開知名度的背後，其實藏著許多拍戲辛酸。

鄭仲茵在戲裡總演壞女人，不過鄭仲茵其實超親民，她近日就登上節目《命運好好玩》分享拍戲甘苦談，在唱片、主持、戲劇、綜藝都有涉略的鄭仲茵，她就透露自己其實最喜歡演戲「在戲劇裡可以找到生活中沒辦法做到或接觸的事」。

熱愛演戲的鄭仲茵更為戲犧牲，變胖變醜都不在意，鄭仲茵就分享，她有一場戲是講述逃亡的戲，當時鄭仲茵就直接跳到水溝，撈起泥巴、稻田旁的豬屎就往身體、臉上抹，鄭仲茵當呼：「當下你會覺得皮膚是有東西在蠕動的」，原來臉上有蟲。

就算有蟲在身上爬、洗澡5次還是有臭味，但鄭仲茵都不喊苦，而鄭仲茵也曾為了角色，一口氣增胖10公斤，鄭仲茵感性說：「某程度是一種熱情外，我覺得也是一種享受」。

【精華版】惡女總裁抹豬屎泥巴 驚悚過程震撼全場

(中時新聞網)