新竹縣五峰鄉竹67線可連結北埔鄉、竹62線與尖石鄉相通，也是部落居民的聯外道路，由於道路破損、危險程度提高，新竹縣政府爭取交通部前瞻計畫，改善道路品質，總長度達27公里，工程已順利完工，期望能讓居民、遊客都有更安全的道路可走。

新竹縣長楊文科表示，竹67線連結五峰與北埔，還可串接竹37-1線，竹62線則是五峰與尖石互通之路，也能串連到竹60線，為地方居民、遊客經常行早的路線，因部分路面破損、龜裂嚴重，且無護欄及擋土設施，遇雨天、視線不好時刻，容易造成落石崩塌毀及人車。

為了改善上述危險狀況，工務處向中央提出前瞻基礎建設「提升道路品質建設計畫」，獲得交通部公路總局核定總經費1342萬元，並補助1100萬元，地方配合款242萬元，今年8月開工、11月完工。

工務處指出，改善工程針對竹62線起點至11K＋600，以及竹67線的1K＋500到16K＋900，改善道路邊坡、護坡812平方公尺，利用無框架工法在護坡坡面打設自鑽式岩栓213組，道路鋪面改善長度共計1045公尺，新設308公尺擋土牆以及167公尺的鋼鈑護欄。

另外，考量到山區易起霧，為了守護行車安全、便利居民出入，工務處也於竹62線沿線加裝道路反光標誌及區段標線。此次工程改善道路總長道為27公里，日前已完工，使在地居民、遊客進出便利性、安全性均提高。

(中時 )