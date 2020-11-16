在寸土寸金的台北信義區打造一座草莓園，並自即日起就開始販售鮮草莓？！以「鮮果專家」定位的連鎖茶飲「大苑子」與產地連線追蹤嬌嫩草莓的生長，除搶先同業宣佈首波鑽石級新鮮草莓即日起限店販售，今年更在信義區市府夢想店打造「城市中的草莓園」，要讓消費者感受大苑子草莓「今日採，今日吃」，「農檢合格，產地直送」的高規格，彷彿就在大湖現摘現吃。

大苑子市府夢想店現場不僅有草莓園佈景、採收草莓專用的草莓車、草莓盆栽、剪刀、雨鞋等拍照打卡好物；還有象徵大苑子品質保證的行動農檢室，展示農檢設備及流程。大苑子堅持「今日採，今日吃」、「農檢合格，產地直送」，每一天、每一批草莓的「採收、檢驗、配送」都須於當天完成，採收後最快2小時抵達門市。 這些難能可貴的堅持，塑造了「大苑子草莓」的口碑與價值，從種下的瞬間到消費者的手裡，每顆草莓都是備受呵護的粉嫩鑽石。

即日起，大苑子人氣飲品「莓好時光」、「莓好花漾」全台限店販售／大苑子市府夢想店首波也推出草莓冰品「莓好情人」，未來視草莓果物狀況將陸續推出一系列吸睛粉嫩冰品，週週更新。

大苑子從2019年起全面開啟超狂任務，草莓果農早上四點開始進行草莓採收、大苑子直接將「行動農檢室」進駐到苗栗大湖產地，鮮採即驗，直接在產地完成農藥檢驗；八、九點就開始發車配送至全台門市，品質最安全的鮮嫩草莓，最快兩小時就送到店家。

大苑子長期深耕產地，從種植、生長、除草、採收，每個環節都時刻關心，採購人員對於草莓的特性和生長狀況相當了解，這也成了「大苑子草莓」的高品質保證。為讓顧客有更多選擇、吃得更安心，大苑子2020年的冬季特別開始與友善農法的草莓農合作，預備推出鮮果草莓友善專區，用行動支持使用友善農法耕種的草莓果農！友善耕作的草莓除了不使用農藥，每日還需投入雙倍、甚至是三倍以上的心力和時間來除草、整理、照顧草莓園，友善耕作的草莓產量十分有限。因此，大苑子更期盼隨著今年與苗栗大湖一~二位的友善果農開啟合作，藉由消費者的支持，讓更多的果農投入友善耕作，一起為台灣農業努力。

今年受氣候影響，果物成長狀況良好，相較於去年，第一期的草莓已陸續成熟，草莓控可以提早近20天品嚐到鮮嫩的莓好。除第一波「莓好時光」、「莓好花漾」限店、限量新鮮上市，讓顧客能搶先品嚐到全台第一顆草莓的甜蜜滋味。11/16(一)起，全台大苑子門市陸續販售。

為了讓顧客更能「近身感受」大苑子草莓的安全、安心，大苑子特別將行動農檢室原封不動的搬到市府夢想店，產地鮮採即驗的所有設備，都能讓顧客看得到、摸得到！並搭配流檢流程的影片播放，讓所有顧客能更加以了解大苑子如何把關每批鮮果。市府夢想店首波也推出草莓冰品「莓好情人」，清涼的刨冰舖上滿滿鮮嫩欲滴的新鮮草莓加上新鮮現做的草莓果醬及許慶良鮮乳煉乳，絕對是冬天最「著時」的一碗鮮果冰，接下來也會視草莓果物陸續推出一系列草莓冰品，週週更新，每一週都有讓人驚豔的吸睛冰品，草莓控絕對無法錯過、非嚐不可。

(工商 )