國際美元走弱，且美股領漲主要股市，台股再攻新高13,551點，新台幣開盤後直衝28.5元關卡，但一隻強有力的手撐全場，盤中就是過不了防線，且尾盤央行進場調節後，收在28.81元兌1美元，仍創近9年4個月新高，升值3.7分，連續二個交易日收高，台北外匯紀公司成交量爆15.34億美元，為逾八個月單日最大量。

外匯交易員表示，新冠疫苗好消息，激勵金融市場風險偏好續強，美股帶頭衝，亞洲主要股市連袂漲，盤面一片紅通通，且外資匯入擴大買超228億元，台股大漲278點，加上美元指數回落，主要亞幣紛紛走揚，還有出口商續進場拋匯，新台幣在多股力道齊聚下，一開盤直接衝抵28.5元。

外匯交易員指出，新台幣衝到28.5元後馬上止步，接下來一路到下午三點均呈現一條水平線，全靠央行力撐，也算回應出口商大老的喊話，且尾盤一樣重手作價阻升，仍回到28.8元價位，代表「雙防線」暫未放手。近日出口商頻頻喊貶新台幣，央行外匯局罕見發函說明，強調新台幣升勢在主要非美貨幣中並未特別強，同時也釋出全力穩定匯率方向不變，展現十足的誠意。

(工商 )