台南花園夜市最近出現一名女童，獨自坐在公廁前擺攤賣零食，引起網友討論。有人呼籲「用新台幣讓她早點回家念書」；也有網友力勸「她媽媽都拿iPhone，不要被騙了」。台南市社會局親自訪視，證實個案家庭經濟狀況尚可、維持正常生活無虞，之所以會出來賺錢，「只是為了賺零用錢」。

這名女童目前就讀小學2年級，消息曝光後，網友正反意見都有，有人雖心疼她年紀這麼小就要負擔家計，呼籲路過民眾幫忙，讓她賣完早點收攤；不過也有網友指出，「媽媽也在附近擺攤，都拿iPhone、無線耳機」，覺得事有蹊蹺，不該濫用愛心。

台南市社會局派人訪查後，確認女童家境還可以，也不符合福利身分，會出來擺攤，單純是想賺取零用錢。社會局表示，本案未違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定，但尚須關注兒少照顧狀況及在校生活情形。

根據《三立新聞網》報導，女童媽媽出面回應，為了讓小孩體會自食其力的重要性，才讓女兒擺攤，｢小孩我一定要帶在身邊，要訓練她一個責任感，沒有父母可以靠的孩子，自己得努力。｣

媽媽說，原本夫妻倆都在大陸工作，孩子上小學後，他們舉家搬回台灣。2年前先生又到大陸去，她一邊顧孩子，一邊學做點心、蛋糕，為賺點錢，才會選擇到夜市做生意。

(中時新聞網)