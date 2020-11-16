不畏南韓國內新冠肺炎新增確診數連續3天超過200例，也將美國確診數飆破1100萬大關的消息拋諸腦後，在晶片股走強帶動下，以及對疫苖研發的樂觀預期點燃投資人的風險偏好，周一南韓KOSPI指數收漲1.97%，為2,543.03點，站上逾兩年半新高。

外資連買第8天持續帶來支撐，今日買超韓股4600億韓元。散戶投資人賣超1610億韓元，機構投資人賣超2760億韓元。

分析師表示，晶片股大漲帶動韓股勁揚，美國大選的不確定性，以及輝瑞疫苖的題材，都改善了投資人信心。

三星電子大漲近5%，SK海力士飆升9.25%。

韓亞航空大漲29.84%，大韓航空漲12.53%，韓進KAL控股漲5.66%，媒體報導大韓航空將收購韓亞航多數股權。

韓元收漲0.57%，報1,109.3兌一美元，創下23個月新高。南韓財政部已經對匯市的劇烈震盪提出警告。

(時報資訊)