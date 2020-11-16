三星瞄準台灣5G換機潮，企圖以超旗艦、旗艦、中階的產品陣容囊括更多市佔，繼日前在台推出旗下最平價5G手機Galaxy A42 5G 6+128GB版本後，今日宣布，在台推出Galaxy A42 5G 8+128GB版本，11月下旬開賣，並且獨家與電信商遠傳合作。

5G智慧型手機市場持續加溫，根據今年9月市調機構Canalys調查報告指出，2020年全球5G智慧型手機出貨量可望上看2.78億支，明年更將突破5億支大關，三星挾此趨勢，打造橫跨超旗艦、旗艦、中階的堅實產品陣容，滿足消費者多元購機選擇。根據今年9月市場調查資料顯示，全台最暢銷智慧型手機前20名共有6款5G手機入榜，其中三星手機即佔4席，故三星繼日前在台推出旗下最平價5G手機Galaxy A42 5G 6+128GB版本，今日宣布Galaxy A42 5G 8+128GB版本接續上市，以更進一步的卓越效能，結合6.6吋U極限全螢幕、5000mAh大電量、以及超規格4+1鏡頭，讓消費者以實惠價格，可以升級5G。

三星表示，Galaxy A42 5G 8+128GB版本持續為三星5G行動裝置產品線注入新活力，搭載高通Snapdragon 750G行動平台以及高效8GB記憶體，更支援在台現行5G全頻段，此外，透過內建「遊戲啟動器」，AI智慧演算補幀，讓喜愛遊戲的玩家發揮最佳戰力；而6.6吋Super AMOLED U極限全螢幕與杜比全景聲，打造沉浸式影音響宴。

照相方面，Galaxy A42 5G配備4800萬畫素主鏡頭、超廣角、專業級景深、微距鏡頭，加上2000萬超高畫素自拍前鏡頭，另外，續航力上擁有5000mAh旗艦大電量、15W閃電快充。

三星Galaxy A42 5G 8+128GB版本共推出絢幻白、絢幻灰及絢幻黑3色，單機建議售價13,990元，預計11月下旬起於三星智慧館、三星商城、全台各大經銷通路及遠傳(4904)獨家上市。

(時報資訊)