桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜16日到北桃交界視察捷運三鶯線施工情形。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜16日到北桃交界視察捷運三鶯線施工情形。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜16日到北桃交界視察捷運三鶯線施工情形。(蔡依珍攝)

福德一路177巷，事涉兩市土地使用，感謝桃市府把土地交給新北共同開發、新北則把設計規畫交給桃園，共同打開瓶頸路段。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜16日到北桃交界視察捷運三鶯線施工情形，鄭文燦笑讚三鶯線延伸到八德是「新北和桃園的感情線」，未來會歡喜交給新北市營運，「不會像台北一樣！」侯友宜則強調捷運常會跨縣市，一定要方便、快速和安全，感謝鄭把經營權給新北，一起共好。

「三鶯線延伸到八德，是新北跟桃園的感情線！」鄭文燦表示，上任後積極推動三鶯延伸線的可行性研究，由市府編列預算、新北市捷工局代辦，象徵2市密切合作，強調新北跟桃園除了已在營運的機場線，還有從迴龍站到桃園火車站的棕線，今年也會完成綜合規畫草案，和萬大線重疊部分也委託新北代辦，而三鶯線是第3調北桃交會捷運線，蔡英文總統和閣揆蘇貞昌都曾允諾會全力支持。

「新北有三環三線，桃園有三心六線！」鄭文燦指出，八德延伸線有3.8公里，計畫在大湳水上樂園站、綠線捷運G04站共構、以及和強路站，共設計3站，加速完工可打通北桃瓶頸，像是桃園病患也能便捷前往三峽的恩主公醫院，力拼明年6月核定綜合規畫，未來桃園市政府負責取得路廊，生活圈六號道路一路做到大湳站，上面的捷運工程和機電系統，由新北市辦理，「我們是歡喜交給新北市來營運，絕對不會想台北市一樣！」諷刺雙北為了環狀線經營權問題數度隔空交火。

侯友宜則表示，三鶯線長達14.29公里、12個車站，施工已進行到46％，跟桃園交界正好是鶯桃福德站，再往南就銜接桃園的綠線，未來搭捷運到台北可省下20至30分鐘，強調每一條捷運一定會跨縣市，要以方便、快速、安全來面對民眾的需求，像是機捷就給桃園營運、三鶯給新北營運，共同想法是讓市民方便。

面對雙北經營權之爭，侯友宜強調，淡海輕軌一直在新北市經營底下，光一年的營運就成長了42％，「新北捷運公司其實營運得非常好！」，直言新北的環狀線都在新北境內，新北自己出資，只是委託台北經營，「都是照合約走！」

侯友宜也提到，兩市交界有很多替代道路非常擁擠，像是福德一路177巷，事涉兩市土地使用，感謝桃市府把土地交給新北共同開發、新北則把設計規畫交給桃園，共同打開瓶頸路段，讓兩市共好。

(中時 )