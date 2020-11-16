美式賣場好市多Costco又被拍到夯物瘋搶奇景！近日有網友到好市多賣場，驚見被堆滿紅色方盒的移動推車，讓她當場看到傻眼，PO網形容是她看過最誇張的一次，仔細查看才知道，原來是盒裝的拿鐵隨手包在特價，每箱可省130元，不少網友看到後嗨翻也想去搬。

好市多100入的三合一「西雅圖即品拿鐵」隨手包原價629元，特價499元。(圖/截自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

好市多特價拿鐵。(圖/截自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

這名女子在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，看到一台推車，不但上方鐵籃堆了6層的拿鐵咖啡的隨手包，下方還又塞了2層，讓她覺得十分誇張，因此順手拍下奇景。

根據好市多貨架上標價，這款100入的三合一「西雅圖即品拿鐵」隨手包原價629元，特價499元，等於每箱少了130元。從網友PO出的照片中可見，購物車上方約疊了6層2X2的咖啡盒，下方還有2層3X2的咖啡盒，加總至少走36盒，相當於3600包的拿鐵咖啡，看起來十分壯觀。

照片曝光後，不少網友跟著暴動，紛紛留言「我也要去搬」、「阿嬤的買菜車也很好用，可以扛四箱」、「今早去幫家人買四箱回來」、「一車而已~我看過兩車的」、「今天去買了2盒，居然看到有人買了10多盒」；也有人回應「每次去costco都覺得別人買的好像都不用錢」、「買完才特價，傻眼」、「看別人推車有啥跟風買就對了」、「看了半天才知道是推車」。

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(中時新聞網)