孩子們爭相找到自己喜歡的新書，在孩子們翻閱新穎圖書的同時，看到孩子眼中散發學習的光芒以及樂學的笑容。（大秀國小提供／陳世宗台中傳真）

台中市清水區大秀國小日治時期畢業的校友蔡杉源先生畢業已逾80載，相當重視教育也非常感念母校的栽培，生前常與太太和子女談起當年求學時的辛苦及母校的培育之恩，儘管已離世，家人仍不忘他的叮囑，期盼能對母校略盡棉薄之力。

教育局指出，大秀國小圖書室是台中市海線地區的第一所使用電腦系統管理，並確定開放給學生每一節下課結束的圖書室，學校的圖書志工運作已經有將近30年的時間。為服務大秀國小的全體師生，圖書室長年以來每天每節下課開放讓孩子自由借還書，並且開放夜間的星光圖書館以及寒暑假的假日圖書館，讓社區民眾和家長能夠進入學校的讀書室共享圖書資源。

大秀國小指出，蔡杉源的夫人及子女為感念母校的栽培之恩，在發現母校共讀站成立後，徒有空間及設備，即使市府每年編列相當經費採購圖書，但仍相當欠缺；特別將對於丈夫及父親的追思轉化成大愛，捐給母校新台幣10萬元購買書籍，嘉惠母校並鼓勵小學弟妹們能努力求學，也希望大家一起來為孩子的閱讀盡一份心力，希望透過捐贈書籍的善舉來拋磚引玉，讓孩子們能有更多的圖書資源。

校方表示，蔡杉源的女兒蔡素娟女士特別到場指出，他的父親從小在艱困的環境中長大，知道好的教育是未來發展不可或缺的基石，所以特別重視子女的學習，透過閱讀，可以讓孩子學習到知識、品格及感恩。

圖書捐贈會簡單隆重，在大秀國小直笛隊悠揚的樂聲中，由自治市蔡沛姍小市長獻上感謝卡片及鮮花，大秀國小黃琴校長特別報告，目前學校積極推動閱讀的教學，並且感謝蔡校友全家人對於母校的支持，在大家充滿期待下，孩子們爭相找到自己喜歡的新書，在孩子們翻閱新穎圖書的同時，我們看到孩子眼中散發學習的光芒以及樂學的笑容，那才是教育最重要的畫面。

蔡杉源的夫人及子女為感念母校的栽培之恩，捐給母校10萬元購買書籍，讓孩子們能有更多的圖書資源。（大秀國小提供／陳世宗台中傳真）

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