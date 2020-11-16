高雄地檢署對於胡文琦被陳菊控告「妨害名譽」的第二度不起訴書。（胡文琦提供）

國家人權委員會日前包場，邀監察院、民間團體看電影《無聲》，人權會主委陳菊在臉書發文，希望民眾更關心所有受害的「無聲者」，為推動人權盡力。國民黨前文傳會副主委、發言人胡文琦今天爆料指出，他兩年前被陳菊提告妨害名譽，經高雄地檢署兩度不起訴、陳菊委任律師提擬和解，不料陳菊堅持再告，雄檢卻又以「沒有管轄權」移到台北地檢署重新偵辦，他為此於本月12日又赴北檢開庭。

胡文琦受訪酸嗆說，「雖然人權會主委陳菊可能認為被陳菊市長提告的人沒有人權，是例外的情形」，他仍要向陳菊主委卑微陳情，盼陳主委向「前高雄市長陳菊」發聲，停止這件「以訟『技術性追殺噤聲』」的「人權案件」。

高雄地檢署今年8月以「不具管轄權」，將陳菊控胡文琦案移轉台北地檢署。（胡文琦提供）

台北地檢署開出傳票，本月12日傳訊胡文琦到庭偵辦。（胡文琦提供）

胡文琦說，電影《無聲》改編自「真實事件」，敘述校園性侵害及性騷擾等議題。國家人權委員會日前包場邀請民間團體、監察院及國家人權委員會同仁觀看該部電影，人權會主委陳菊更在臉書表示「社會上還是有諸多侵犯人權的事」，她能做的，就是盡力阻止類似的事件再次發生，也希望透過電影呼籲大眾，「人權的工作，需要大家的協助以順利推動。」

他說，看到陳菊如此「情深意切」對「人權議題」表示關心，他必須很嚴肅提醒陳菊，兩年前他因民進黨高雄市長黨內初選，在國民黨中央黨部為受懲處的政院官員開記者會，質疑陳菊是否介入其中，因此被陳菊提告「妨礙名譽案」案的情形。

胡文琦說，該案為雄檢榮洪108偵續一7字第1090054203號，不僅雄檢在陳菊市長首次提告、再議，共出2次「不起訴」處分，雄檢也曾表示兩造是否有機會和解，經陳菊的周姓律師建議，在高雄市調解委員會做出「兩造均可接受」的建議方向，但後來中途再次變卦、翻盤的，仍是「原告陳菊市長」。

他說，更令人搖頭三嘆的是，他兩年多往返高雄台北後，今年8月竟接到雄檢來函表示「犯罪行為地在…國民黨中央黨部，本署無管轄權，報請移轉偵查」，於是本月12日他只好無奈再次前往北檢應訊說明案情。相較台北市長柯文哲騎單車「一日雙塔」，他的案子也是南北奔波成了「一案雙檢」。

胡文琦說，他要報告陳菊「院長」，請問對他「現在進行式」且已持續「2年多司法程序」的「真實案件」，他的「人權」可否也《出聲》一下向陳菊主委報告舉發？鑑於他不僅曾建議檢察官把「當事人多造」一起對質，是否更能節省「多年司法訴訟資源」外，且在無「任何新事證」下，雄檢竟在偵辦兩年多後才告知其「沒有管轄權」，試問，對「原告陳菊市長」這等近乎「以訟『技術性追殺噤聲』」的「人權案件」，他可否向「陳菊主委」卑微陳情？

(中時 )