桃園市環境汙染監控派遣AI化處理效率提升。（呂筱蟬攝）

桃園市環保局2015年設立環境汙染監控中心，建置智慧監控、e化派遣、科技辦案策略成立6個稽查駐點，採用互動式受理報案，結合google地圖查詢、稽查車輛位置即時掌握及智慧監控汙染物，迅速掌握民眾陳情問題，減省的成本投入科技執法，讓陳情案件處理效率大幅提升。

環保局指出，今年1至10月民眾環保陳情案件累計9911件，其中以空氣及噪音汙染佔大宗達9成之多，持續透過增加科技監測設備如空拍機、縮時攝影系統、空氣盒子、光度計及輝度計、手持異味濃度偵測器等，讓環保科技執法更智慧化、即時化、精準化。

市長鄭文燦16日視察環境汙染監測中心時表示，市府將民眾陳情、反映汙染案件多之地區列為汙染熱區，加強稽查密度包含不定期、突襲檢查等，並向環保署申請經費補助，添購機動空氣品質偵測車，希望迅速有效完成空汙偵測。他也提到，由於城鄉距離拉近，工業區及產業園區緊鄰住宅區，希望工業區除了推動工廠智慧生產，也應朝智慧化管理邁進，即時掌握空氣、水質、交通及電力供應等指標變化，保障市民享受良好的生活品質。

(中時 )