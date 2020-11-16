2020美國大選異常激烈，主流媒體因各自立場，選後仍餘波蕩漾，但幾乎能篤定拜登取得這次勝利，《福斯財經網》（Fox Business）記者Charlie Gasparino表示，CNN因為開罵川普的紅利已經觸頂，加上川普落選後，美國政治將回到以前可以預測政策的模式，恐拖累母公司AT&T營運，CNN遭出售的可能上升。

據《福斯財經網》先前報導，引述多名銀行家的說法指出，在2013年買下《華盛頓郵報》（The Washington Post）、同為美國電商巨頭亞馬遜創辦人貝佐斯，考慮從美國無線業者暨寬頻巨擘AT&T手中收購CNN。

AT&T於2016年以850億美元併購擁有CNN的媒體娛樂集團「時代華納」（Time Warner）後，便負債數百億美元，CNN可能成為AT&T計畫出售的資產之一。一名聽聞貝佐斯對CNN感興趣的匿名銀行家透露，AT&T內部也對CNN惹火華府共和黨人士感到擔憂。

至於Charlie Gasparino這次提及，川普明年1月卸任美國總統，CNN這4年所使用的「討厭川普」紅利趨勢觸頂，其收視率必然受到打擊，加上AT&T想降低高達1500億美元負債問題，CNN也有投資人提出興趣，不僅是貝佐斯，NBC、環球影業（Universal Studios）的康卡斯特（Comcast）也被爆料有興趣收購CNN。

Charlie Gasparino表示，他並不討厭CNN，但AT&T把這家公司搞砸，加上很多媒體也都面臨在川普落選後，將遇到「討厭川普」紅利觸頂問題。

(中時新聞網)