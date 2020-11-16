摩斯漢堡即日起推出冬日新品「牛肝蕈起司火雞堡」與「牛肝蕈洋蔥湯」，以濃郁牛肝蕈為主題，標榜給客人溫暖味覺饗宴。

摩斯漢堡並自11/16日起至11/30日推出元氣早餐優惠，任選元氣厚培根福堡或黃金塔塔鱈魚堡搭配冰紅茶，原價95元、優惠價79元。歡慶感恩節再加碼於11/23日至11/30日點購牛肝蕈起司火雞堡或味噌鮭魚珍珠堡搭配冰紅茶，原價135元、優惠價99元，飲品加價25元還能升級牛肝蕈洋蔥湯。

另外，正統澳洲風味「澳式黑咖啡」、「摩斯馥樂白」開賣後廣受好評，11/16日起擴大販售，並於11/16日至12/31日推出以上兩款咖啡第二杯半價優惠。

摩斯「牛肝蕈起司火雞堡」（95元）嚴選鮮嫩火雞胸肉，並使用營養價值高的牛肝蕈入菜，調製出香氣濃郁的蕈菇奶油醬，再搭配新鮮的青生菜、蕃茄與吉士片，口感滑順、層次豐富，是感恩節不可錯過的應景佳餚。牛肝蕈洋蔥湯（65元）以新鮮洋蔥湯作為基底，長時間慢火燉煮出鮮甜洋蔥風味，搭配嚴選歐洲珍貴牛肝蕈，鮮明、高雅的香氣撲鼻而來，料多味美。

最適合年末聚餐的「派對點心盒」全新上市，內含雞腿天婦羅（黑胡椒）2個、摩斯雞塊10個、薯條（L）1份、米斯球1份（3個）、冰紅茶（L）2杯，原價390元、優惠價299元。即日起至12/15（二）消費滿200元再送感恩回饋券，憑券就享四重優惠：經典早餐咖哩豬排堡、元氣牛肉蛋堡套餐優惠價69元、上午10點30分後則有藜麥薑燒珍珠堡、摘鮮綠炸蝦堡搭配100％台灣冰綠茶（無糖）（L）優惠價99元。歡迎使用振興三倍券，手機多元支付滿額再送優惠券。

(工商 )