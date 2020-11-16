總統府發言人張惇涵指出，總統蔡英文16日上午於總統府內，與美國聯邦眾議院外交委員會主席民主黨籍的安格爾（Eliot Engel）越洋通話，總統誠摯感謝安格爾眾議員長年推動多項友台法案，以及多次為台灣仗義執言，對於民主台灣表達的堅定支持。

蔡英文表示，猶記得去年7月出訪過境紐約時，安格爾眾議員的熱情接待，雖然安格爾眾議員未在黨內初選中勝出，任期即將屆滿，但總統相信，誠如安格爾眾議員過去所說的，台灣與美國共享珍貴的民主、人權、自由，台美雙方的深厚友誼一定會堅定不移。她也代表政府及人民，向安格爾眾議員堅定支持台灣，表達誠摯感謝。

安格爾眾議員過去曾三度訪台，蔡英文也歡迎他在疫情趨緩後，能夠有機會再度造訪台灣，感受台灣的進步與美好。雙方通話時間約莫10分鐘，氣氛溫馨融洽，國安會秘書長顧立雄及外交部長吳釗燮也參與這項對話。

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