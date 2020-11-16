高雄輕軌二階「大南環」路線上週六進行試車，路口突然進行交管、列車慢速通過引發民眾關注。高市捷運局表示將連續試車7天，預計12月向交通局申報初勘、交通部申請履勘並進行最後細部修正，有望農曆年前正式通車。

C32到C37站沿凱旋路到中正路口，C15到C17站則是沿著鼓山路往北，與輕軌一階串接成為大南環路線，更可與高雄捷運紅線、橘線構成三個連結轉運站，將亞洲新灣區再進一步推向與美術館特區生活圈的串連，運量與效益均能有效提升。

捷運局表示，輕軌二階C15到C17站、C32到C37站將連續測試7天，測試行車狀況及各站行駛間距時間是否吻合規劃。若順利，12月時便可向交通局申請初勘，視初勘委員會提出的機電、土木、災防等改善措施多寡做修正，通過後再向交通部申請履勘，經二次修正、取得通車許可後就能正式宣布通車。

高雄市環狀輕軌全長22.1公里、共37站，分兩階段施工。一階（C1至C14站）2019年9月全線通車營運，二階原定2021年6月完工，但美術館路、大順路段7.3公里屢掀爭議，2018年12月前市長韓國瑜宣布暫停施工。

輕軌二階2年來開辦44場公聽座談會，歷經電腦動態交通模擬測試及路型調整，10日市府正式提出9項優化措施、宣布復工，預計2023年底全線通車。

(中時 )