周玉蔻16日臉書發文。(取自周玉蔻臉書)

網友留言。(取自周玉蔻臉書留言)

行政院發言人丁怡銘誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，風波延燒多日，丁怡銘終獲准請辭。對此，資深媒體人周玉蔻今(16日)在臉書發文聲援，丁怡銘又不是做了什麼十惡不赦的大壞事，更說她拒吃「皇家」牛肉麵。

丁怡銘表示，近日所引起的爭議，因為在野黨刻意政治操作，讓他身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，更為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，已向蘇貞昌院長提出請辭，並於15日晚已獲得院長勉予同意，即日起辭去行政院發言人一職。

周玉蔻臉書發文提到，「這一波吵鬧聲中唯一的大賺白赚的受益者，一個小老闆居然還在那裡落井下石！不厚道！」她認為，「丁怡銘又不是做了什麼十惡不赦的大壞事，藍營和柯黨趁機踢幾腳也就罷了，綠營裡好些個繼續傷囗上灑鹽的，就不必了吧！」

最後，周玉蔻更說，自己拒吃「皇家」牛肉麵，因為她認為「牛肉麵好吃標準太多了，光是萊劑0.001（不也是萊劑牛嗎）就了不起？也太廉價了吧！）」

這篇貼文曝光後，引起不少網友關注，不少網友都說，「很多選擇，不怕沒牛肉麵吃」、「得理不饒人」、「妳怎能如此睿智」、「真的，美牛含有萊劑很普遍吧，丁怡銘只是一時失誤舉錯例子。」

但也有人認為「丁丁是個人才」、「你講話有摸著你自己的良心嗎?」、「台灣的亂源來自政冶惡鬥...誰執政都一樣」、「沒有必要這樣拒吃吧，綠營道歉也是不希望造成店家困擾及對立，忙了這麼久賠不是，最後支持綠營的又發起拒吃，只是造成對立更嚴重，然後丁蘇完全白忙一趟而已，麻煩深思，共勉之」。

(中時新聞網)